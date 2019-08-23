https://static.news.ru/photo/46682812-c647-11e9-9dcc-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин (в центре) Фото: twitter.com/roscosmos

Утром в понедельник должна состояться вторая попытка стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Фёдором» на борту с Международной космической станцией (МКС).

Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время переговоров с экипажем Международной космической станции. Прямая трансляция ведётся на сайте NASA .

Мы сейчас идём на утро понедельника, — сказал Рогозин.

Испытательный полёт корабля «Союз МС-14» на ракете «Союз-2.1а» начался 22 августа. На корабле находится человекоподобный робот "Фёдор", который летит на МКС, чтобы провести несколько экспериментов. 23 августа он написал в Twitter, что первая часть лётных испытаний прошла в штатном режиме. Миссия завершится 7 сентября.

Стыковка «Союза МС-14» с МКС не состоялась из-за проблем с усилителем системы «Курск». Корабль находится на безопасном расстоянии от станции, ранее писал News.ru.