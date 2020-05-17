Россияне смогут увидеть МКС невооружённым глазом

https://static.news.ru/photo/f9cc43e6-9844-11ea-aa44-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

До конца мая почти все жители России будут иметь возможность увидеть невооружённым глазом Международную космическую станцию.

По данным Роскосмоса, для этого нужно смотреть по вечерам на южный небосклон, так как МКС пролетает с юго-запада на юго-восток. Жители столичного региона смогут наблюдать станцию несколько раз в день до конца месяца.

До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции! — говорится в сообщении корпорации.

Несколько раз видимый пролёт МКС будет длиться более шести минут: 17 мая — в 23:21 мск, 18 мая — в 00:57 мск и в 22:33 мск, 19 мая — в 21:46 мск, 20 мая — в 22:34 мск, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские космонавты Сергей Рыжиков, Олег Новицкий, Сергей Кудь-Сверчков и Пётр Дубров вылетели в США для прохождения тренировок перед намеченным на осень полётом на МКС.