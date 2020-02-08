Первые микроспутники с лазерными диодами, которые позволят писать сообщения прямо из космоса и отображать их на небосводе, доставят на орбиту уже через два года. Об этом сообщил директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев.
Он рассказал, что два аппарата отправятся на МКС на грузовом корабле «Прогресс».
На нём смонтируют контейнер в переходном отсеке, который запустит их, когда корабль будет отстыковываться, — приводит слова Диваева ТАСС.
Как рассказал директор департамента ОРКК, эксперимент намечен на 2022 год. Диваев также пояснил, что аппараты для показа «небесной рекламы» будут управляться как часть роя спутников, которые в ближайшем будущем отправятся на орбиту в рамках проекта «Созвездие».
Представитель ОРКК также раскрыл тонкости работы микроспутников.
Аппараты оснащены панелью с лазерными диодами, которые фокусируются и создают источник света достаточной мощности, чтобы свет был виден с Земли, — уточнил Диваев.
По его словам, это позволит транслировать любые сообщения, в том числе и рекламные, прямо на небе. Таким образом ОРКК реализует идею максимальной коммерциализации космических возможностей. Как отметил Диваев, проект будет реализован двумя компаниями — резидентами «Сколково» — «Avant Space» и «КосмоЛаб».
Как писал NEWS.ru, 7 февраля состоялся успешный вывод на орбиту российской ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур британских спутников OneWeb.