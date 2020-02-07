https://static.news.ru/photo/4d30f47a-495b-11ea-acb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: РОСКОСМОС

Вывод на орбиту российской ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур британских спутников OneWeb завершился успешно.

Все спутники, 34 аппарата, отделились от разгонного блока «Фрегат» и были выведены на целевые орбиты. Разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной территории, сообщает Роскосмос.

Отделение космических аппаратов заняло порядка 3,5 часа. Спутники выводят на орбиту в рамках создания спутниковой сети Интернета.

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All 34 OneWeb communications satellites successfully separated from The Fregat upper stage pic.twitter.com/OZWAgdiddv — Ð ÐÐ¡ÐÐÐ¡ÐÐÐ¡ (@roscosmos) February 7, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, ракета-носитель сверхлёгкого класса Electron успешно вывела на орбиту спутник NROL-151 Национального управления военно-космической разведки США. Запуск состоялся 31 января в 05:56 мск со стартовой площадки компании Rocket Lab, расположенной на полуострове Махия Северного острова Новой Зеландии.