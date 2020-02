Все спутники, 34 аппарата, отделились от разгонного блока «Фрегат» и были выведены на целевые орбиты. Разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной территории, сообщает Роскосмос.

Отделение космических аппаратов заняло порядка 3,5 часа. Спутники выводят на орбиту в рамках создания спутниковой сети Интернета.