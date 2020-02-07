Вывод на орбиту российской ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур британских спутников OneWeb завершился успешно.
Все спутники, 34 аппарата, отделились от разгонного блока «Фрегат» и были выведены на целевые орбиты. Разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной территории, сообщает Роскосмос.
Отделение космических аппаратов заняло порядка 3,5 часа. Спутники выводят на орбиту в рамках создания спутниковой сети Интернета.
Как писал NEWS.ru ранее, ракета-носитель сверхлёгкого класса Electron успешно вывела на орбиту спутник NROL-151 Национального управления военно-космической разведки США. Запуск состоялся 31 января в 05:56 мск со стартовой площадки компании Rocket Lab, расположенной на полуострове Махия Северного острова Новой Зеландии.