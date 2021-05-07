Российское «Окно-М» засекло повышенную космическую активность

Российский оптико-электронный комплекс «Окно-М» засёк в 2021 году повышение космической активности, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.
Согласно данным ведомства, находящийся в горах Таджикистана Санглок (горная система Памир) на высоте 2200 м над уровнем моря комплекс за четыре месяца текущего года позволил проконтролировать движение около 30 тысяч космических объектов. В 2020 году на основе полученных от «Окна-М» данных был обеспечен контроль более 25 тысяч космических объектов.
В ведомстве
Ранее стало известно, что следующий грузовой корабль «Прогресс МС-17», который запустят к Международной космической станции (МКС) в конце июня 2021 года, подготовит её к приёму последнего российского модуля.