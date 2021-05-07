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Космос

Российское «Окно-М» засекло повышенную космическую активность

10:48, 08 мая 2021
Фото: function.mil.ru

Российский оптико-электронный комплекс «Окно-М» засёк в 2021 году повышение космической активности, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

Согласно данным ведомства, находящийся в горах Таджикистана Санглок (горная система Памир) на высоте 2200 м над уровнем моря комплекс за четыре месяца текущего года позволил проконтролировать движение около 30 тысяч космических объектов. В 2020 году на основе полученных от «Окна-М» данных был обеспечен контроль более 25 тысяч космических объектов.

В ведомстве уточнили, что комплекс помогает контролировать космические объекты на орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тысяч километров. На максимальной дальности он способен обнаруживать объекты, размер которых не превышает теннисный мяч.

Ранее стало известно, что следующий грузовой корабль «Прогресс МС-17», который запустят к Международной космической станции (МКС) в конце июня 2021 года, подготовит её к приёму последнего российского модуля.

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