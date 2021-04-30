Стало известно, как Россия подготовит МКС к приёму своего последнего модуля

https://static.news.ru/photo/d1d57d62-aadb-11eb-83f6-96000091f725_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Следующий грузовой корабль «Прогресс МС-17», который запустят к Международной космической станции (МКС) в конце июня 2021 года, подготовит её к приёму последнего российского модуля.

Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Отправка грузового корабля с ракетой «Союз-2​​​.1а» с космодрома Байконур ранее была назначена на 30 июня.

Модуль «Наука», который прилетит на МКС в июле, будет иметь адаптер на стыковочном узле, позволяющий причаливать к модулю пилотируемым кораблям «Союз» и грузовым «Прогрессам». Однако адаптер будет мешать стыковке к «Науке» модуля «Причал», поэтому «Прогресс МС-17» должен будет увезти его с собой при расстыковке от станции, — объяснил собеседник агентства.

При этом последний модуль «Причал» должен полететь к станции 24 ноября. В планах Роскосмоса напрвить 2 июля «Прогресс МС-17» к модулю «Поиск», а через несколько месяцев кораблю перестыкуется к «Науке». Когда же он отсоединится от него, то заберёт с собой и адаптер, открыв узел для приёма нового модуля.

Сейчас в российской части МКС пять модулей, включая созданный на деньги американцев и направленный в 1998 году на МКС функционально-грузовой блок «Заря». Последний из блоков был пристыкован к станции в 2010 году.

Ранее NEWS.ru писал, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-14» побил рекорд по длительности полёта в космосе. Он обгоняет прошлого рекордсмена на 30 дней. Корабль установил рекорд именно для летательных аппаратов данного семейства.