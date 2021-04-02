Российский военный спутник сошёл с орбиты и сгорел

https://static.news.ru/photo/d4fc016c-944e-11eb-b0c5-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Военный спутник РФ «Космос-2525» сошёл со своей орбиты 1 апреля и сгорел в плотных слоях атмосферы, об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Спутник, который запустили по заказу Минобороны России с Плесецка в марте 2018 года, был полностью разрушен, отметили в ведомстве. Его вывели на орбиту при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1в", а после им управляли Воздушно-космические силы России.

По данным, которые приводит ТАСС, этот спутник был экспериментальным малым аппаратом, цель которого — дистанционное зондирование Земли.

Официальных данных о назначении спутника от военного ведомства не поступало.

Разработчик космического корабля «Буран» НПО «Молния» работает над созданием нового аэрокосмического челнока гражданского назначения, сообщила гендиректор предприятия Ольга Соколова. По её словам, за последний год специалисты «Молнии» серьёзно продвинулись в работе, писал ранее NEWS.ru.