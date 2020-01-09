https://static.news.ru/photo/f4a96d90-32f4-11ea-a349-fa163e074e61_660.jpg Оренбург Фото: Roscosmos/flickr.com

Фотографии нескольких городов России, сделанные прямо из космоса, госкомпания «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Facebook. Снимки сделаны с высоты 420 км.

Как передаёт «Москва 24», автором кадров стал космонавт Олег Кононенко.

Полюбуемся ещё раз ночными видами городов, а вы можете различить на фотографиях свою улицу? — спросил Роскосмос у подписчиков.

В объектив космонавта Кононенко попали Анапа, Ангарск, Астрахань, Владивосток, Волгоград, Волжский, Геленджик, Иркутск, Краснодар, Москва, Новороссийск, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Саратов и Тверь.

Как писал NEWS.ru, члены экипажа МКС Александр Скворцов и Олег Скрипочка во время рождественского телемоста с патриархом Кириллом в храме Христа Спасителя поздравили с Рождеством всех верующих.