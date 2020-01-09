Фотографии нескольких городов России, сделанные прямо из космоса, госкомпания «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Facebook. Снимки сделаны с высоты 420 км.
Как
Полюбуемся ещё раз ночными видами городов, а вы можете различить на фотографиях свою улицу? — спросил Роскосмос у подписчиков.
В объектив космонавта Кононенко попали Анапа, Ангарск, Астрахань, Владивосток, Волгоград, Волжский, Геленджик, Иркутск, Краснодар, Москва, Новороссийск, Оренбург, Самара, Санкт-Петербург, Саратов и Тверь.
Как писал NEWS.ru, члены экипажа МКС Александр Скворцов и Олег Скрипочка во время рождественского телемоста с патриархом Кириллом в храме Христа Спасителя поздравили с Рождеством всех верующих.
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