Роскосмос опроверг свою причастность к удалению Twitter робота «Фёдора»

Twitter робота «Фёдора» не выражает официальную позицию Роскосмоса. Об этом сообщили в госкорпорации.
В Роскосмосе также отметили, что не имеют никакого отношения к удалению аккаунта робота из соцсети, пишет РБК.
Официальный аккаунт робота-космонавта «Фёдора» исчез из Twitter 11 октября. При соответствующем запросе соцсеть сообщает, что «такой учётной записи нет».
Как сообщалось, последней записью на его страничке в Twitter была критика космонавтов Максима Сураева и Александра Самокутяева, которые сейчас являются депутатами Госдумы. Робот утверждал, что те пили на орбите алкоголь и просил вернуть его к полётам вместо живых космонавтов, поскольку роботы лучше справляются со своими обязанностями,
Страничка в Twitter у робота появилась перед его полётом на МКС в августе 2019 года.
В последнее время в Twitter-аккаунте робота «Фёдора» стали появляться шутки и комментарии к острым политическим событиям. В частности, робот писал о решении WADA отстранить на четыре года российских спортсменов от участия в крупных соревнованиях. Он также потроллил американскую компанию Boeing и NASA, которые провели совместные испытания американской ракеты-носителя (РН) Atlas V, оснащённой российским двигателем РД-180.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин исключил, что робот пользуется соцсетью самостоятельно. Он также отметил, что для него загадка, откуда появляются сообщения в его аккаунте.
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