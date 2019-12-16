https://static.news.ru/photo/25bc2362-1ffb-11ea-9c3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: FEDOR37516789/twitter.com

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что активность робота «Фёдора» в социальных сетях не имеет никакого отношения к госкорпорации и не является ее официальной позицией.

Это не к нам вопрос, вы знаете, куда обращаться, ему и пишите, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в твиттер-аккаунте робота FEDOR стали появляться шутки и комментарии к острым политическим событиям. В частности, робот писал о решении WADA отстранить на четыре года российских спортсменов от участия в крупных соревнованиях. Он также потроллил американскую компанию Boeing и NASA, которые провели совместные испытания американской ракеты-носителя (РН) Atlas V, оснащённой российским двигателем РД-180.

Страничка в Twitter у робота появилась перед его полётом на МКС в августе 2019 года. Тогда Рогозин не исключил, что робот пользуется соцсетью самостоятельно.

Ранее NEWS.ru писал, что новый антропоморфный робот, который станет первым пилотом транспортного корабля «Орёл», получил имя «Артём». Запуск запланирован на 2023 год.