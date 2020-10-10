Робота «Фёдора» лишили аккаунта в соцсети после оскорбления космонавтов

https://static.news.ru/photo/4f800bf0-0b9b-11eb-a4ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Официальный аккаунт робота-космонавта «Фёдора» исчез из Twitter. При соответствующем запросе соцсеть сообщает, что «такой учётной записи нет».

Страничка в Twitter у робота появилась перед его полётом на МКС в августе 2019 года.

В последний раз «Фёдор» написал на своей странице нелестные заявления в адрес российских космонавтов, которые якобы находились на МКС в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне закрытия аккаунта робот опубликовал видео 2014 года, на котором космонавты Максим Сураев и Александр Самокутяев с красными опухшими лицами вместе с космонавтом Еленой Серовой участвуют в съёмке видео в защиту тигров. В комментарии «Фёдор» попросил вернуть его к полётам вместо живых космонавтов, поскольку роботы лучше справляются со своими обязанностями.

Как отмечает РИА Новости, красными и опухшими лица людей в невесомости становятся из-за того, что кровь приливает к голове.

В последнее время в Twitter -аккаунте робота «Фёдора» стали появляться шутки и комментарии к острым политическим событиям. В частности, робот писал о решении WADA отстранить на четыре года российских спортсменов от участия в крупных соревнованиях. Он также потроллил американскую компанию Boeing и NASA, которые провели совместные испытания американской ракеты-носителя (РН) Atlas V, оснащённой российским двигателем РД-180.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что активность робота «Фёдора» в социальных сетях не имеет никакого отношения к госкорпорации и не является её официальной позицией. Он также не исключил, что робот пользуется соцсетью самостоятельно. Рогозин также отметил, что для него загадка, откуда появляются сообщения в его аккаунте, писал NEWS.ru