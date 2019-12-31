https://static.news.ru/photo/1395a244-2be5-11ea-a23c-fa163e074e61_660.jpgДмитрий РогозинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия сохраняет мировое лидерство по развитию пилотируемых программ, кроме того, российские двигатели до сих пор самые эффективные в мире.
В пилотируемом космосе пока мы до сих пор номер один, а в области ракетодвигателестроения, я думаю, наши двигатели до сих пор самые эффективные, — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Также по мнению Рогозина, российские боевые ракетные комплексы — лучшие в мире. Основными конкурентами России в космической сфере являются США и Китай.
Объём финансирования их программ кратно больше, чем российских. Поэтому мы и стараемся за меньшие деньги сделать более эффективно свою собственную работу и не потерять лидерство в отдельных областях, — сказал глава Роскосмоса.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия снова захотела стать участником проекта окололунной станции Gateway. Российская сторона отказалась ранее от проекта, так как посчитала, что ей была отведена слишком незначительная роль. По словам Рогозина, переговоры с НАСА об окололунной станции продолжатся весной.