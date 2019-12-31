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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о том, что ряд государств Европы и Азии планируют при помощи России отправить во внеземное пространство своих космонавтов.

В интервью телеканалу «Россия 24» Рогозин заявил, что возглавляемая им госкорпорация начала переговоры с такими странами как Турция, Венгрия и Индонезия. Все они хотят прибегнуть к посредничеству Роскосмоса для запуска...