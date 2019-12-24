https://static.news.ru/photo/8a494832-26c7-11ea-bbd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Lammeyer/imageBROKER.com/Global Look Press

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что российская сторона готова к возобновлению переговоров об участии в проекте американской станции Gateway.

Роскосмос и NASA уже заключали в 2017 году соглашение о совместном создании окололунной станции, но впоследствии Рогозин объявил, что Россия не может участвовать в проекте, так как ей в нём отведена незначительная роль, передаёт РИА Новости.

Мы подтвердили американским коллегам, которые прислали нам проект меморандума, что мы готовы участвовать в переговорах. Для нас крайне важны здесь не только вопросы, связанные с «железом», а прежде всего — с принципом. Надо искать те принципы, которые работают при принятии сложных решений, — прокомментировал глава Роскосмоса возобновление переговоров.

Как писал NEWS.ru ранее, NASA старается договориться с Роскосмосом о покупке одного или двух дополнительных мест на «Союзе» для доставки экипажа на МКС. Об этом рассказал заместитель руководителя программы МКС в NASA Джоел Монтальбано. Он отметил, что следующий американский астронавт отправится на станцию на «Союзе» в апреле 2020 года.