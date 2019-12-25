https://static.news.ru/photo/e693ece4-277d-11ea-b8ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ponciano/pixabay.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что следующие переговоры с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по проекту американской окололунной станции Gateway пройдут ближе к весне 2020 года. Об этом сообщили РИА Новости.

Думаю, где-то ближе к весне. Мы взвесили все «за и против» исходя из интересов сохранения станции и её бесперебойного функционирования, — процитировали Дмитрия Рогозина РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, 25 декабря стало известно о том, что Россия хочет снова стать участником проекта окололунной станции Gateway. Российская сторона отказалась ранее от проекта, так как посчитала, что ей была отведена слишком незначительная роль.