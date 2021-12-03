Рогозин высоко оценил военные спутники России

Российская военная спутниковая группировка обеспечивает Вооружённые силы страны всем необходимым. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на деловом форуме ЕАЭС «Космическая интеграция», добавив, что орбитальные аппараты ВКС отличаются высокими характеристиками. Его слова передаёт ТАСС.

Про военную группировку рассказывать не буду. Поверьте мне, она имеет самые высокие характеристики, обеспечивая наши вооружённые силы всем необходимым - слухом, зрением, обонянием и всем остальным, что необходимо, — цитирует Рогозина агентство.

Рогозин добавил, что в целом Роскосмос выполняет государственный оборонный заказ.

Ранее стало известно, что Россия 15 ноября испытала систему космической обороны «Нудоль», предполагает военный эксперт Дмитрий Корнев. В этот день Минобороны доложило, что специальная ракета уничтожила старый советский спутник, который находился на земной орбите. Проект «Нудоль» находится в разработке НПО «Алмаз» более 10 лет.

Рогозин, комментируя это событие, заявил, что Россия в современных условиях должна обладать противоспутниковым оружием. По его мнению, будущие войны начнутся в космосе.