Эксперт рассказал о деталях испытания Россией оружия против спутников

Военный эксперт Дмитрий Корнев высказал версию о том, что Россией 15 ноября была испытана система космической обороны «Нудоль». В этот день Минобороны доложило об уничтожении старого спутника, который находился на земной орбите, при помощи специальной ракеты. Проект находится в разработке НПО «Алмаз» более 10 лет, пишут «Известия».

Можно с большой вероятностью утверждать, что 15 ноября была испытана именно разрабатываемая уже десятилетие противоракетная и противоспутниковая система, известная по названию опытно-конструкторской работы «Нудоль», — заявил Дмитрий Корнев.

По мнению экперта, это подтверждают опубликованные данные о точке запуска, параметры перехвата объекта и другие показатели.

На Западе по результатам своих наблюдений дали очень много информации о том, как проходили испытания, — здесь им можно доверять. Маловероятно, что в понедельник испытывали с (космодрома - NEWS.ru) Плесецк другую систему, внезапно возникшую из ниоткуда», — отметил Корнев.

Впервые сведения об опытно-конструкторской разработке с этим названием появились в годовом отчете ведущего системного конструкторского бюро концерна ПВО «Алмаз-Антей» (на данный момент — НПО «Алмаз») в 2011 году.



Как сообщает издание, ранее СМИ часто объединяли «Нудоль» с модернизацией системы ПРО «Москва А-235». Но проводимые по последней системе работы получили собственное название - «Самолет-М» Кроме того, в этом виде вооружения были использованы ракеты только шахтного базирования, которые размещены вокруг столицы России, и непередвижные радарные установки.

Ранее в Минобороны РФ в ответ на упрёки Госдепа США заявили, что данное испытание противоспутникового оружия не несёт в себе угроз для Международной космической станции. В качестве доказательства ведомством было опубликовано видео, которое подтвердило, что траектории МКС и частей спутника не совпадают.