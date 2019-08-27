https://static.news.ru/photo/42bc3970-c8d5-11e9-876b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин (справа) Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия и Китайская Народная Республика готовы к обсуждению сотрудничества в космической отрасли, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на авиасалоне «МАКС-2019».

По его словам, совместная работа может быть разнообразной — от транспортных услуг со стороны Москвы до поставок ракетных двигателей в КНР, передаёт корреспондент News.ru.

27 августа текущего года в аэропорту Жуковский свои двери открыл авиационно-космический салон МАКС-2019. Выставку посетили главы России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Ранее News.ru сообщал, что Анкара заинтересовалась возможностью покупки у РФ новейшего истребителя Су-57. На соответствующий вопрос президента республики президент РФ ответил утвердительно.