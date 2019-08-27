Россия и Китайская Народная Республика готовы к обсуждению сотрудничества в космической отрасли, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на авиасалоне «МАКС-2019».
По его словам, совместная работа может быть разнообразной — от транспортных услуг со стороны Москвы до поставок ракетных двигателей в КНР, передаёт корреспондент News.ru.
27 августа текущего года в аэропорту Жуковский свои двери открыл авиационно-космический салон МАКС-2019. Выставку посетили главы России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
Ранее News.ru сообщал, что Анкара заинтересовалась возможностью покупки у РФ новейшего истребителя Су-57. На соответствующий вопрос президента республики президент РФ ответил утвердительно.