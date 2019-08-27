https://static.news.ru/photo/d64a673e-c8d0-11e9-bbff-fa163e074e61_660.jpg Су-57 Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган заинтересовался возможностью покупки новейшего российского истребителя Су-57 во время посещения авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Глава Турции вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным остановились у российского истребителя Су-57. Эрдоган поинтересовался, можно ли уже купить этот самолёт, на что президент России ответил утвердительно.

Как писал News.ru, российский истребитель пятого поколения Су-57 запустили в серийное производство. Долгосрочный контракт с Минобороны подразумевает поставку свыше 70 самолётов. Новейшая машина является многофункциональным авиационным комплексом, обладает малой заметностью и большими возможностями перехвата воздушных и уничтожения наземных целей.

Ранее сообщалось, что Китай, Индию, Алжир, Вьетнам и Турцию включили в список потенциальных покупателей Су-57. Несмотря на то, что у КНР уже есть собственный истребитель пятого поколения Chengdu J-20, страна может заинтересоваться российской разработкой из-за более высоких технических показателей.