Во вторник, 27 августа, в аэропорту «Жуковский», недалеко от которого меньше двух недель назад случилось настоящее чудо, когда летчики-герои из «Уральских авиалиний» посадили в кукурузном поле пассажирский самолёт, вновь было полно журналистов и телекамер. Свои двери открыл Международный авиационно-космический салон «МАКС-2019». В них тут же зашёл президент РФ Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Не секрет, что обывателя не сильно интересуют подробности межгосударственных переговоров. Они проносятся вихрем по информационному полю и исчезают за горизонтом событий. Уже завтра лишь сильно погруженные в тему эксперты и обозреватели будут помнить, что именно сказали друг другу Путин и Эрдоган, Трамп и Меркель, Макрон и Джонсон. Исключений тут нет.

Другое дело: чем президент впечатлял гостей, каким мороженным побаловал себя и свою делегацию или каким транспортом воспользовался? Такие подробности помнят куда дольше, пересказывают друг другу за ужином дома и даже обсуждают на грядках по субботам.

Президент ещё не прибыл на авиашоу, а информационные ленты запестрили деталями. РИА Новости, к примеру, сообщило, что мороженное, которое Путин ел на МАКС-17, подорожало на 10 рублей.

Два года назад было очень жарко. Рядом с ВИП-трибуной президент заметил холодильник с мороженным и быстрым шагом направился к нему. Следующие несколько минут из жизни Владимира Путина показали многие телекомпании по всему миру. А уж российские каналы крутили этот ролик без устали.

Сергей Булкин/News.ru

Президент сам купил себе пломбир за 60 рублей. А на полученную сдачу решил угостить всю делегацию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров предпочли рожки. Лишь Дмитрий Рогозин (тогда он занимал пост вице-премьера) отказался от путинского угощения. «Слежу за фигурой», — оправдался чиновник.

Прибыв на МАКС-19, журналисты поспешили выяснить, стоит ли наготове холодильник с мороженным. Нашли. Стоит, но пустой. Чуть позже, откликнувшись на медийный интерес, организаторы шоу вывесили прайс-лист. Выяснилось, что пломбир теперь стоит 70 рублей, а рожок — аж 150 рублей. Само мороженное появилось аккурат перед приездом главы государства с его иностранными гостями.

Очевидно, что Эрдогана не просто так пригласили на МАКС. После того, как американцы публично начали строить из себя очень обиженных на то, что Турция закупила у России систему ПВО С-400, Вашингтон озвучил свой отказ продать Анкаре новейшие истребители F-35. Турки в ответ не стали сильно горевать. Открывающийся МАКС оказался как нельзя кстати.

Накануне журналисты поинтересовались у Дмитрия Пескова, обращалась ли Турция с предложением начать переговоры о закупках у РФ истребителей Су-35? Тот ответил коротко: «Без комментариев. Завтра они же (Путин и Эрдоган — News.ru) будут на МАКСе. Всё там сконцентрировано».

Будем показывать (Эрдогану — News.ru) и Су-57, и Су-35. Перспективы поставок как раз зависят от показа, подождите немного, — отказался раскрывать все карты сегодня уже на МАКСе вице-премьер Юрий Борисов.

Оба президента прилетели прямо на авиасалон на своих самолетах. Первым на аэродром «Жуковский» прибыл Эрдоган. Чуть позже приземлился и самолёт Путина. Вместе они приняли участие в церемонии официального открытия авиасалона. Москва, заметил президент РФ, глубоко ценит международное внимание к российскому авиасалону.

Видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны и уникальных традиций самолетостроения, что позволяет России оставаться в числе флагманов авиакосмической отрасли, — добавил Путин, пожелав участникам МАКСа плодотворных встреч и чистого неба над головой.

Мы проводим в этом году авиационный, воздушный, технический фестиваль «Технофест» в Стамбуле. В прошлом году мы впервые провели такой фестиваль, такую выставку в которой приняли участие более 550 тысяч человек. В этом году мы проведём второй фестиваль с 17 по 22 сентября, в котором ожидаем участие более миллиона участников. Мы приглашаем весь российский народ на этот фестиваль и, в первую очередь, господина президента Путина, — отметил Эрдоган в своем приветственном слове.

Сергей Булкин/News.ru

А затем президенты отправились знакомиться с экспозицией. И тут началось самое интересное. Президента Турции сразу отвели к главной изюминке авиасалона — новейшему истребителю пятого поколения Су-57. Главы двух государств поднялись по приставной лестнице к кабине самолета. Осмотрели её. И подозвали своих министров обороны. Американская разведка, без сомнения, многое бы дала за то, чтобы услышать последовавший диалог. Но он был предназначен лишь для четырех пар ушей.

Показали гостю из Турции и другие «мужские игрушки». А именно: истребитель Су-35, средний вертолёт Ка-62, тяжелый вертолёт Ми-38, гражданский самолет МС-21 и даже самолет-амфибию Бе-200. У последнего экспоната Путин достаточно долго делился с Эрдоганом «исходными данными».

Дальше на МАКСе стало очень шумно. Нет, никто не кричал и не бил в барабаны. Все сидели молча и смотрели в небо. Многие с открытыми ртами. Над головами ревели и кружились в умопомрачительном танце те самые «игрушки», которые только что мирно «паслись» у ног президентов. Теперь они грозно рассекали небо и давали всем понять — с нами шутки плохи.

Эрдоган и не собирался шутить. Наоборот он, похоже, пытался подсчитать, во сколько его стране могут обойтись эти «плохиши» — красивые снаружи и грозные внутри (в первую очередь своей смертоносной начинкой). Су-34, Су-35, Миг-35 и, конечно же, четверка Су-57 отработали на высшем уровне.

Между тем стало известно, что на МАКСе был представлен публике самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», созданный российским концерном «Автоматика» на базе российского 8-ядерного центрального микропроцессора «Эльбрус-8С»​​​. Его Турция явно пока не думает закупать. Но кто знает, что произойдет в ближайшее время? Вдруг американцы передумают продавать туркам еще и свои Apple.