Поврежденный «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС

Фото: Roscosmos / Global Look Press

Корабль «Прогресс МС-21», у которого произошла разгерметизация в системе терморегулирования, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщается на официальном сайте Роскосмоса. Отмечается, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин при помощи системы телеоператорного управления развернут корабль и сфотографируют с МКС повреждения корабля.

В 07:03 мск намечается включение двигателя «Прогресса МС-21» на торможение для схода с орбиты, благодаря чему корабль войдет в атмосферу и разрушится, — сказано на сайте Роскосмоса.

В публикации сказано, что несгоревшие детали корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана приблизительно в 07:45 по Москве.

11 февраля Сергей Крикалев сообщил, что разгерметизация «Прогресса МС-21» на МКС произошла в системе терморегулирования. С таким же утверждением выступил представитель центра управления полетами США. Он пояснил, что произошла утечка хладагента из системы терморегуляции в космос, однако позже процесс остановился.

Ранее в госкорпорации сообщили, что космический корабль изолирован. На «Прогрессе МС-21» температура и давление находятся в пределах нормы.