Песков прокомментировал критику россиян в адрес Рогозина

https://static.news.ru/photo/5831d9e8-7380-11eb-8f8c-96000091f725_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: РОГОЗИН/twitter.com

Все ожидают прорыва в отечественной космической отрасли, но к результату следует идти постепенно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя критику в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина со стороны пользователей соцсетей.

Реакция в соцсетях — она далека от квалифицированной реакции. Это первое. Как правило, те, кто пишет в соцсетях реакцию на те или иные дела в нашей космической программе, они не обладают профессиональными данными, они не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерий оценки успеха происходящего, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он отметил, что от России все ждут сенсаций и прорывов в космической отрасли и в настоящее время ведётся «титаническая работа», в ходе которой возникают в том числе проблемы. Главное в такой ситуации, как отметил Песков, — поступательно их решать.

Ранее пользователи соцсетей раскритиковали главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина после того, как он отреагировал публикацией мемов на успешную доставку аппарата NASA Perseverance на поверхность Марса. Впоследствии он удалил картинки из соцсети.

Как сообщал NEWS.ru, Perseverance успешно совершил посадку на Марсе 18 февраля 2021 года. Процесс посадки занял семь минут, за это время планетоход должен был затормозить с 19 тысяч км/ч. С помощью Perseverance учёные надеются обнаружить следы жизни, существовавшей на Марсе в далёком прошлом.