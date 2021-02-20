Рогозин удалил из соцсетей свои шутки о посадке американского марсохода

https://static.news.ru/photo/5770cb0a-736b-11eb-a166-96000091f725_660.jpg Фото: mars.nasa.gov

На успешную доставку аппарата NASA Perseverance на поверхность Марса глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал публикацией мемов в своём Twitter. Однако позже он удалил все свои шутливые картинки.

Мемы Рогозина можно увидеть теперь только в лентах других пользователей соцсетей. На одном из них на первый снимок с марсохода прифотошоплено лицо Рогозина и стоит подпись: «Первое, что увидели американцы на Марсе». На втором меме изображены инопланетяне с плакатами «Янки, убирайтесь домой!» и «Марс для марсиан». Пользователи соцсети раскритиковали гендиректора Роскосмоса, заявив, что его чувство юмора находится «ниже плинтуса».

Как писал NEWS.ru, первые цветные снимки с Марса опубликовало американское космическое агентство NASA. Фотографии сделаны во время посадки марсохода Perseverance на Красную планету. На сайте агентства сообщается, что снимок сделан камерой, установленной на борту спускаемого аппарата. На фото запечатлён ровер Perseverance, подвешенный на тросах под посадочным модулем в ходе спуска на планету. Высота нахождения модуля над планетой на момент производства снимка составляла около двух метров.

Perseverance успешно совершил посадку на Марсе 18 февраля 2021 года. Процесс посадки занял семь минут, за это время планетоход должен был затормозить с 19 тысяч км/ч. С помощью Perseverance учёные надеются обнаружить следы жизни, существовавшей на Марсе в далёком прошлом.