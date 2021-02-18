Опубликовано первое фото Марса с Perseverance

https://static.news.ru/photo/432234ca-722d-11eb-a72e-96000091f725_660.jpg Фото: Perseverance

Американский планетоход Perseverance («Настойчивость») успешно совершил посадку на Марсе. После чего было опубликовано первое фото с аппарата.

Об успешной посадке модуля сообщил диспетчер трансляции, которую ведёт Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Процесс занял семь минут. Все операции осуществлялись в автоматическом режиме. В атмосферу марсоход вошёл на скорости около 19 тысяч км/ч, а затем медленно снижал её. Для этого был раскрыт его парашют.

После выпуска парашюта отделится кожух модуля, предназначенный для его защиты от воздействия высоких температур. На последнем этапе посадки заработали тормозные двигатели посадочного модуля, с которого марсоход спустился на поверхность планеты на тросах.

С помощью Perseverance в NASA надеются обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Как ранее писал NEWS.ru, задача высадки на Луну американских астронавтов в 2024 году может перестать быть реалистичной из-за недостаточного финансирования. Об этом заявил исполняющий обязанности главы NASA Стив Джурчик.