NASA представило первые цветные фото с Марса

https://static.news.ru/photo/c08c7fea-72f7-11eb-8860-96000091f725_660.jpg Фото: nasa.gov

Первые цветные снимки с Марса опубликовало американское космическое агентство NASA. Фотографии сделаны во время посадки марсохода Perseverance на Красную планету.

На сайте агентства сообщается , что снимок сделан камерой, установленной на борту спускаемого аппарата. На фото запечатлён ровер Perseverance, подвешенный на тросах под посадочным модулем в ходе спуска на планету.

Высота нахождения модуля над планетой на момент производства снимка составляла около двух метров.

Perseverance успешно совершил посадку на Марсе 18 февраля 2021 года. Процесс посадки занял семь минут, за это время планетоход должен был затормозить с 19 тысяч км/ч.

С помощью Perseverance учёные надеются обнаружить следы жизни, существовавшей на Марсе в далёком прошлом.

Ранее NEWS.ru писал, что представитель Роскосмоса от лица руководства госкорпорации поздравил Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с успешной доставкой марсохода Perseverance («Настойчивость») на поверхность Марса.