Названа причина сбоя при стыковке корабля «Прогресс» с МКС

https://static.news.ru/photo/6779f878-98f0-11eb-95ec-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Причиной сбоя при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-16» с МКС в феврале 2021 года стала некачественная смола, использовавшаяся при изготовлении обтекателей ракеты-носителя. Об этом сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли.

По информации источника, исчерпывающую картину показали видеокамеры, установленные в головном обтекателе ракеты «Союз-2.1а». Смолу используют для проклейки внутренней поверхности обтекателя.

По рекомендации комиссии требования к контролю качества производства ужесточили. Кроме того, на уже изготовленных обтекателях провели доработку, а при производстве новых эта конструктивная особенность будет изменена, — цитирует РИА Новости слова источника.

Собеседник пояснил, что доработка обтекателей не скажется на сроках новых запусков, включая старт корабля «Прогресс МС-17», который запланирован на 30 июня.

Проблемы со стыковкой корабля «Прогресс МС-16» возникли 17 февраля. Тогда космонавт Сергей Рыжиков пристыковал его к МКС в ручном режиме с помощью телеоператорного управления, когда на дальности порядка 20 метров до станции грузовик отклонился от оси причаливания.

Ранее стало известно, что власти России утвердили решение о создании независимой российской орбитальной станции в качестве альтернативы МКС. Об этом писал NEWS.ru.