Россия построит собственную орбитальную станцию

https://static.news.ru/photo/4720dac6-9bcd-11eb-83c4-96000091f725_660.jpg Фото: World History Archive/Global Look Press

Власти России утвердили решение о создании независимой российской орбитальной станции в качестве альтернативы МКС.

Проект по созданию альтернативы для МКС был одобрен в понедельник президентом страны на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли, которое Владимир Путин проводил из Энгельса, — приводит MK.RU слова осведомлённого источника.

Отмечается, что строительство новой станции РОСС начнётся уже в ближайшее время, чтобы не допустить большого временного зазора между консервацией российского сегмента на МКС и появлением новой рабочей площади на орбите. Предположительной датой консервации старого сегмента МКС назван 2025 год.

Источник добавил, что такое решение было продиктовано изношенностью ряда модулей российского сегмента. Ранее сообщалось, что срок работы МКС могут продлить на 2030-е годы.

Впервые небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж нашёл трещину в промежуточной камере модуля «Звезда». Позже стало известно о второй трещине. Негерметичность ведёт к регулярному падению давления на станции — от 0,4 миллиметра ртутного столба в сутки до 0,5 миллиметра в минуту.

Трещины были заделаны, однако утечки воздуха не прекратились. Об этом писал NEWS.ru.