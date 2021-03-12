Утечка воздуха с МКС продолжается, несмотря на заделку трещин

https://static.news.ru/photo/9051d372-83df-11eb-b156-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos via globallookpress.com/wikimedia.org

Космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжается даже после заделки двух трещин.

Согласно переговорам космонавтов с Землёй, которые транслирует NASA, соответствующую информацию Рыжиков озвучил специалисту подмосковного Центра управления полётами около 10:00. По его словам, давление в промежуточной камере модуля «Звезда» достигает 678 мм ртутного столба. Накануне, 12 марта, около 22:30 мск, после закрытия люка в отсек оно составляло 730 мм ртутного столба. За 11,5 часа давление в камере снизилось на 52 мм ртутного столба.

Как писал NEWS.ru, 9 марта экипаж МКС слоем герметика закрыл вторую трещину в российском модуле «Звезда». Пробоина вызвала утечку воздуха.

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года космонавты нашли и временно заделали трещину длиной 4,5 сантиметра. Сейчас её планируется заделать окончательно. Это займёт пять дней. На трещину нанесут герметик и просверлят по краям два отверстия, дабы трещина не расползалась, а затем окончательно заделают клеем-мастикой и поставят заплатку.