Экипаж МКС закрыл герметиком вторую трещину в российском модуле

https://static.news.ru/photo/cffae426-80e9-11eb-96f0-96000091f725_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Экипаж Международной космической станции (МКС) слоем герметика закрыл вторую трещину в российском модуле «Звезда». Пробоина вызвала утечку воздуха, следует из переговоров МКС с Землёй. Трансляцию ведёт NASA.

Представитель РФ на орбите Сергей Рыжиков во время беседы со специалистом подмосковного центра управления полётами (ЦУП) рассказал о завершении работ. ЦУП попросил его проверить с помощью лупы всю площадь герметизации между трубопроводом системы обеспечения теплового режима и корпусом промежуточной камеры «Звезды», чтобы не осталось мест без герметика.

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года космонавты нашли и временно заделали трещину длиной 4,5 сантиметра. Сейчас её планируется заделать окончательно. Это займёт пять дней. На трещину нанесут герметик и просверлят по краям два отверстия, дабы трещина не расползалась, а затем окончательно заделают клеем-мастикой и поставят заплатку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ и КНР будут сотрудничать в создании Международной научной лунной станции (МЛНС). Соответствующий меморандум подписали Роскосмос и Китайское национальное космическое агентство (КНКА). МЛНС представляет собой комплекс экспериментально-исследовательских средств, который создаётся на поверхности Луны или на её орбите.