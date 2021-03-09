Экипаж МКС закрыл герметиком вторую трещину в российском модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС) слоем герметика закрыл вторую трещину в российском модуле «Звезда». Пробоина вызвала утечку воздуха, следует из переговоров МКС с Землёй. Трансляцию ведёт NASA.
Представитель РФ на орбите Сергей Рыжиков во время беседы со специалистом подмосковного центра управления полётами (ЦУП)
Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года космонавты нашли и временно заделали трещину длиной 4,5 сантиметра. Сейчас её планируется заделать окончательно. Это займёт пять дней. На трещину нанесут герметик и просверлят по краям два отверстия, дабы трещина не расползалась, а затем окончательно заделают клеем-мастикой и поставят заплатку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ и КНР будут сотрудничать в создании Международной научной лунной станции (МЛНС). Соответствующий меморандум подписали Роскосмос и Китайское национальное космическое агентство (КНКА). МЛНС представляет собой комплекс экспериментально-исследовательских средств, который создаётся на поверхности Луны или на её орбите.