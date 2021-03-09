РФ и КНР подписали меморандум о сотрудничестве в создании лунной станции

https://static.news.ru/photo/c38f17ce-80d6-11eb-923e-96000091f725_660.jpg Фото: NASA/USGS

Россия и Китай будут сотрудничать в создании Международной научной лунной станции (МЛНС). Соответствующий меморандум подписали Роскосмос и Китайское национальное космическое агентство (КНКА).

Госкорпорация «Роскосмос» и КНКА, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнёров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества, — говорится в сообщении Роскосмоса.

МЛНС представляет собой комплекс экспериментально-исследовательских средств, который создаётся на поверхности Луны или на её орбите. Комплекс предназначен для проведения научно-исследовательских работ, в том числе исследование и использование земного спутника, наблюдения, фундаментальные эксперименты и проверку технологий. Комплекс может длительное время эксплуатироваться беспилотно, с перспективой присутствия человека на Луне.

Отмечается, что Россия и КНР совместно разработают дорожную карту создания станции. Страны будут взаимодействовать при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации и эксплуатации проекта. Предполагается также презентовать МЛНС мировому космическому сообществу.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на опасения Вашингтона по поводу российской активности в космосе. Он подчеркнул, что они безосновательны, поскольку РФ — мирное государство. Беспокойство по поводу возможностей РФ и Китая в Космосе выразил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд. Он, в частности, отметил, что Россия и КНР располагают большим количеством лазерных систем различной мощности и с их помощью могут уничтожать спутники на орбите.