Песков призвал США не беспокоиться по поводу активности России в космосе

https://static.news.ru/photo/da7d1202-80c6-11eb-b9d4-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на опасения Вашингтона по поводу российской активности в космосе. Он подчеркнул, что они безосновательны, поскольку РФ — мирное государство.

Беспокойство по поводу возможностей РФ и Китая в Космосе выразил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд. Он, в частности, отметил, что Россия и КНР располагают большим количеством лазерных систем различной мощности и с их помощью могут уничтожать спутники на орбите.

В целом такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенное опасение, Россия — мирная страна, она выступает за сотрудничество, — цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

По словам Пескова, в Москве ценят сотрудничество с США в космосе и надеются на то, что оно не прекратится из-за русофобских проявлений.

Ранее NEWS.ru писал, что военный эксперт Игорь Коротченко объяснил договорённость между РФ и Сьерра-Леоне, согласно которой они не станут первыми размещать оружие в космосе. По его словам, это один из шагов, призванный снизить угрозу начала гонки вооружений, инициатором которой, предположительно, будут США.