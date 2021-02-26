Эксперт: «Есть опасения, что США скоро будут размещать оружие в космосе»

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Военный эксперт и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему Россия и Сьерра-Леоне договорились не размещать первыми оружие в космосе. По его словам, это один из шагов, призванный снизить угрозу начала гонки вооружений, инициатором которой, предположительно, будут США.

Во-первых, всё, что проводится в этой сфере, — это чисто политические акции, поскольку есть опасения, что США в ближайшем будущем будут размещать оружие в космосе. Поэтому наш главный противник, с которым мы столкнёмся, — это будут США. Разумеется, воевать мы с ними будем не в космосе, а американцы будут размещать на космической орбите новые ударные системы оружия, которые смогут как и атаковать спутники, так и поражать наземные цели. Что касается подписания соглашений — это дипломатические шаги, которые Россия предпринимает, но я абсолютно убеждён в том, что это не заставит США отказаться от планов вывода оружия в космос, — рассказывает Коротченко.



Эксперт отметил, что для противодействия в том числе этой угрозе в России завершается разработка зенитно-ракетной системы пятого поколения С-500.

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков подчёркивает, что заключение соглашения между Россией и Сьерра-Леоне говорит о формировании электората, который выступает в поддержку запрещения милитаризации в космосе.

Поэтому ведутся переговоры с различными государствами, которые вряд ли выведут оружие в космос, но которые большинством голосов могут поддержать российско-китайскую резолюцию в ООН о запрещении милитаризации космоса, — заключает Леонков.



Ранее NEWS.ru рассказал, что во Франции рассказали о российском оружии «на грани научной фантастики».