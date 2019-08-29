https://static.news.ru/photo/15adebb4-ca82-11e9-97fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: space_station/twitter.com

Экипаж Международной космической станции (МКС) после срабатывания аварийной сигнализации продолжает работу в обычном режиме. Об этом рассказал официальный представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Непосредственной опасности для станции и членов экипажа нет, они продолжают обычную работу, — цитирует представителя NASA ТАСС .

По его словам, ситуация после срабатывания сигнала тревоги штатная.

Ранее News.ru писал, что аварийная сигнализация сработала в американском сегменте МКС. Система тревоги была активирована из-за высокого содержания кислорода в российском модуле «Звезда». Чтобы дать ему перемешаться в воздухе станции, было принято решение временно прекратить наддув атмосферы из баков грузового корабля «Прогресс МС-12». Как заявили в Роскосмосе, угрозы станции и экипажу в результате инцидента нет.