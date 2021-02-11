На МКС отправят новый суперкомпьютер

Об этом рассказал главный разработчик суперкомпьютера Марк Фернандез.

Отправка миссий в дальний космос приведёт к тому, что для решения проблем, возникающих во время полёта или жизни на поверхности Марса или Луны, нельзя будет использовать суперкомпьютеры, которые находятся на Земле. Коллеги из NASA попросили нас создать суперкомпьютер и проверить, сможет ли он работать в условиях космоса. Его вторая версия отправится на станцию уже в следующую субботу, — сказал он на онлайн-брифинге для журналистов.

Первый космический суперкомпьютер был отправлен на станцию в 2017 году. SBC-1 собрали из обычных электронных компонентов и упаковали в корпус, совместимый с МКС. Устройство смогло пережить перегрузки и проработало без сбоев и ошибок больше года.

У нового аппарата, SBC-2, вычислительная мощность будет вдвое больше. При этом он сможет работать в условиях, аналогичных условиям полёта на Марс. На МКС SBC-2 будет использоваться для анализа данных о состоянии здоровья астронавтов, а также для расшифровки и анализа ДНК участников экспедиций прямо на борту станции. Предполагается, что в будущем такие задачи будут решаться во время полётов на Марс и другие планеты.

Кроме того, суперкомпьютер будут использовать, чтобы анализировать результаты наблюдений за полярными залежами льда и молниями в атмосфере Земли. Его также можно использовать для анализа дорожного движения и качества воздуха в городах, над которыми будет пролетать станция, передаёт ТАСС.

Ранее американская компания Axiom Space объявила состав экспедиции, в рамках которой космические туристы впервые взойдут на борт корабля Crew Dragon. Командиром команды станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа. К Международной космической станции (МКС) на Crew Dragon также полетят бизнесмен и инвестор Ларри Коннор из США, его канадский коллега Марк Пати, а также предприниматель из Израиля Эйтан Стиббе.