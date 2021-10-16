На МКС ночью сработала сирена из-за сбоя российского модуля

Минувшей ночью на Международной космической станции сработала сирена из-за сбоя в системе управления российского модуля «Звезда». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр управления полётами. Сбой был кратковременным, и от экипажа не потребовалось принятия каких-либо мер.

У нас сейчас сработало оповещение. <...> Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам я не отбивал [сирену], чтобы они услышали, — рассказал ЦУП космонавт Антон Шкаплеров.

Он пояснил, что к включению сирены привело временное пропадание готовности навигационного обеспечения в системе управления движением модуля «Звезда».

Накануне стало известно, что МКС потеряла ориентацию в пространстве из-за тестов двигателей корабля «Союз», который должен доставить российский киноэкипаж с орбиты на Землю. Для возвращения станции в штатную ориентацию были включены двигатели российского сегмента МКС.

Руководитель полётом российского сегмента Владимир Соловьёв рассказал, что разворот станции составил 57%. По его словам, ничего страшного в этом не было.

В NASA также отметили, что инцидент не представлял угрозы для экипажа. По данным американского космического агентства, на восстановление контроля над положением МКС потребовалось полчаса.