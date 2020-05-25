Мыши на российском «Ноевом ковчеге» отправятся на небывалую высоту в космос

https://static.news.ru/photo/b0bf8614-9e6f-11ea-a73a-fa163e074e61_660.jpg «Бион-М» Фото: Vitaly Kuzmin/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

В 2023 году второй российский спутник «Бион-М» на борту которого будут находиться животные, отправится на непривычную для биологических объектов высоту и подвергнется сильному воздействию радиации. Об этом сообщил заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.

Весной 2013 года запустили первый спутник «Бион-М» с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами. При этом, по словам Сычёва, второй спутник окажется на такой высоте, где живые организмы до этого момента не бывали. Полёт пройдёт на высоте от 800 до 1000 километров. Доза радиации там увеличивается в 10 раз.

После этого мы сможем сравнить результаты двух «Бионов-М» и понять, что играет основную роль в изменениях в организме животных — увеличение радиационной нагрузки или невесомость, — цитирует Сычёва радио Sputnik.

По словам учёного, на биоспутнике полетят мыши, потому что они являются «основным объектом исследований». Вместе с ними на борту окажутся мухи-дрозофилы для изучения общебиологических вопросов, а также различные микроорганизмы.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в ходе беседы подчеркнул, что такие эксперименты нужны для решения вопроса с полетом человека на большие высоты. Он пояснил, что проблемой при большой высоте в космосе является радиация, когда туда попадает человек. Эти эксперименты, отметил Эйсмонт, жестоки, но с человеком их провести невозможно. При этом вопрос в том, чтобы понять, как преодолеть их последствия. И, несмотря на этические нормы, на такие опыты приходится решаться.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роскосмоса заявил, что РФ не допустит приватизации Луны.