Глава Роскосмоса заявил, что РФ не допустит приватизации Луны

https://static.news.ru/photo/ba3888fc-6590-11ea-9fc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Россия не допустит приватизации Луны кем бы то ни было, ведь это противоречит нормам международного права. Об этом 25 мая в разговоре с журналистами сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, лунная гонка с США напоминает предвыборные соревнования между американскими республиканцами и демократами. РФ не собирается принимать в этом участия, однако приватизации Луны страна также не допустит.

Мы не собираемся участвовать в некоей лунной гонке, которая напоминает некие предвыборные соревнования в США, — сообщил Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Как ранее передавал NEWS.ru, Штаты вернутся на Луну спустя почти 50 лет после первой высадки на поверхность спутника Земли в 1969 году, сообщили представители NASA. В ведомстве также отметили, что космос стал «переполняться» из-за частных компаний, поэтому необходимо регулировать освоение околоземного пространства.