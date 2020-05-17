NASA пообещало «вернуть» американцев на Луну

https://static.news.ru/photo/6efae998-98f3-11ea-9b50-fa163e074e61_660.jpg Базз Олдрин на поверхности Луны Фото: nasa.gov

Соединённые Штаты Америки вернутся на Луну спустя почти 50 лет после первой высадки на поверхность спутника Земли в 1969 году, сообщили представители NASA. В ведомстве также отметили, что космос стал «переполняться» из-за частных компаний, поэтому необходимо регулировать освоение околоземного пространства.

Например, Вашингтон просит иностранных партнёров обмениваться данными с Белым домом и регистрировать все объекты на орбите, передаёт NASA.

Помимо непосредственно отправки астронавтов на Луну, США хотят продвигать свои ценности, рассказал и. о. замдиректора NASA по международным связям Майкл Голд. Американскую сторону интересует открытость всех участников «Соглашения Артемиды» и прозрачность их деятельности.

Как писал NEWS.ru ранее, информация о том, что Россия не будет включена в перечень стран — участников «Соглашения Артемиды», является некорректной, заявил Голд. Он рассказал, что наслышан и не удивлён реакцией российской стороны на сообщения о том, что Вашингтон не желает включать РФ в соглашение по Луне.