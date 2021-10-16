Космонавт рассказал о беспорядке на МКС после киносъёмок

Россиский сегмент Международной космической станции (МКС) после съёмок фильма «Вызвов» нуждается в тщательной уборке. Об этом рассказал в ходе переговоров с Центром управления полётами космонавт Анто Шпаклеров, его слова приводит РИА Новости.

По словам космонавта, после отлёта съёмочной группы на станции стало свободнее и теперь нужно заняться уборкой.

Две недели ничего не убиралось. Бардак на российском сегменте. <...> Сейчас надо все вещи по местам раскладывать. В общем, работы нам сегодня хватает, — сообщил Шкаплеров.

Корабль «Союз МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, режиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд возвратился с МКС на Землю в воскресенье, 17 октября. Съёмочная группа пробыла на станции 12 суток, в это время они занимались съёмками первого художественного фильма в космосе «Вызов».

В настоящее время на МКС находится 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимбро и Меган МакАртур, представителя Японии Ахихико Хосиде и космонавта из Франции Тома Песке, который выступает в роли командира станции.