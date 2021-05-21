Китайский марсоход «Чжужун» приступил к исследованию Марса

https://static.news.ru/photo/dfafe56e-bace-11eb-aac4-96000091f725_660.jpg Фото: cnsa_china/instagram.com

Марсоход «Чжужун» без препятствий сошёл с посадочной платформы и начал исследовать поверхность Марса, сообщили в Китайском национальном космическом управлении.

Марсоход «Чжужун» успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию, — говорится в сообщении.

Ранее глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон на слушаниях в палате представителей конгресса сообщил, что КНР стала крайне энергичным конкурентом для США в деле освоения космоса, в том числе ближайших к Земле планет.

В ночь на 15 мая Китай впервые за свою историю осуществил посадку зонда «Тяньвэнь-1» на Марсе. От зонда отстыковался марсоход «Чжужун», который займётся изучением грунта, ионосферы и климата. Предполагается, что миссия продлится 92 дня. Ранее также стало известно, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) разработает сверхтяжёлую ракету-носитель, чтобы с её помощью осуществить в 2030 году пилотируемую миссию на Луну.