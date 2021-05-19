В NASA признали Китай достойным конкурентом США в космосе

КНР стала крайне энергичным конкурентом для США в деле освоения космоса, в том числе ближайших к Земле планет. Об этом заявил глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон на слушаниях в палате представителей конгресса, передаёт ТАСС.
Руководитель космического ведомства
Мы внезапно осознаём, что не являемся хозяевами всего этого. И они представляют собой очень энергичного соперника, — заключил глава NASA.
В ночь на 15 мая Китай впервые за свою историю осуществил посадку зонда «Тяньвэнь-1» на Марсе. От зонда отстыковался марсоход «Чжужун», который займётся изучением грунта, ионосферы и климата. Предполагается, что миссия продлится 92 дня. Ранее также стало известно, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) разработает сверхтяжёлую ракету-носитель, чтобы с её помощью осуществить в 2030 году пилотируемую миссию на Луну.