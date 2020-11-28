Китайский космический аппарат готовится к посадке на Луну

https://static.news.ru/photo/d663baba-318c-11eb-ac75-fa163e074e61_660.jpg Фото: cnsa.gov.cn

Возвращаемый космический аппарат КНР «Чанъэ-5» 28 ноября успешно вышел на орбиту Луны и готовится к совершению посадки на её поверхность. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

Согласно его данным, беспилотный корабль «совершил торможение» в 400 км от поверхности Луны в 20:58 по пекинскому времени (15:58 мск). В соответствии с планом аппарат выключил двигатели. Следующей его задачей станет совершение мягкой посадки под воздействием лунной гравитации, передаёт ТАСС.

24 ноября ракета-носитель «Чанчжэн-5» успешно вывела на орбиту возвращаемый аппарат «Чанъэ-5». Через три недели он должен доставить на Землю образцы лунного грунта. На поверхность Луны корабль совершит посадку ориентировочно 2 декабря, после чего начнёт бурильные работы для извлечения гравия.

Предполагается, что аппарат доставит около 2 кг лунной породы. Китайские специалисты изучат её как в научных целях, так и для подготовки к строительству научно-исследовательской базы на Луне.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя «Союз» на стартовый стол космодрома Куру, который находится во Французской Гвиане. Как сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, произойдёт это в среду.