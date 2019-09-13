https://static.news.ru/photo/4c787cb0-d520-11e9-aeac-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

КНР успешно вывела на орбиту три спутника при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4».

Ракета была запущена с космодрома Тайюань утром 12 сентября. Один из спутников, рассчитанный на пять лет службы, разработан Китайской корпорацией науки и техники и будет применён для изучения природных ресурсов и экологического мониторинга, а также для предупреждения и помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий, передаёт CASC .

Как писал News.ru ранее, КНР испытала на орбите миниатюрный ионный двигатель «карманного размера». Двигатель весом всего 300 граммов призван продлить жизнь малых космических аппаратов и предотвратить их превращение в космический мусор. Устройство представляет собой электрический ракетный двигатель, тяга в котором создаётся на основе выброса ионизированного вещества, разгоняющегося в электрополе.