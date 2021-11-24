К МКС отправился последний российский модуль станции
Россия отправила к МКС узловой модуль «Причал»
Александр Чеков
Александр Чеков
16:52, 24 ноября 2021
Фото: roscosmos/vk.com
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Ракета «Союз-2.1б» с грузовым кораблём «Прогресс М-УМ», который доставит к Международной космической станции (МКС) последний в российском сегменте узловой модуль (УМ) «Причал», стартовала с Байконура. Трансляция идёт на сайте Роскосмоса.
Пуск [прошёл]штатно, — прокомментировал событие глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Отмечается, что пока «Прогресс» будет лететь, на станции от Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» отстыкуется корабль «Прогресс МС-17». Он освободит место для «Причала».
Сам «Прогресс М-УМ» после доставки нового модуля пробудет в составе станции почти месяц. Его отстыковка, сведение в орбиты и затопление запланированы на 22 декабря.
Кроме того, корабль-модуль должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные.
Как сообщалось ранее, к новому модулю «Причал» пилотируемый корабль «Союз МС» должен будет пристыковаться в марте 2022 года.