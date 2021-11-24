К МКС отправился последний российский модуль станции

Ракета «Союз-2.1б» с грузовым кораблём «Прогресс М-УМ», который доставит к Международной космической станции (МКС) последний в российском сегменте узловой модуль (УМ) «Причал», стартовала с Байконура. Трансляция идёт на сайте Роскосмоса.

Пуск [прошёл] штатно, — прокомментировал событие глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Отмечается, что пока «Прогресс» будет лететь, на станции от Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» отстыкуется корабль «Прогресс МС-17». Он освободит место для «Причала».

Сам «Прогресс М-УМ» после доставки нового модуля пробудет в составе станции почти месяц. Его отстыковка, сведение в орбиты и затопление запланированы на 22 декабря.

Кроме того, корабль-модуль должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные.

Как сообщалось ранее, к новому модулю «Причал» пилотируемый корабль «Союз МС» должен будет пристыковаться в марте 2022 года.