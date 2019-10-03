Три члена экипажа Международной космической станции (МКС) благополучно вернулись на Землю. Спускаемый аппарат «Союз МС-12» приземлился в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган. На борту пилотируемого корабля находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, представитель Объединённых Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури и астронавт NASA Ник Хейг. Как сообщили в Центре управления полётами, все члены экипажа эвакуированы. Фото вернувшихся покорителей космоса — в фоторепортаже News.ru.