Три члена экипажа Международной космической станции (МКС) благополучно вернулись на Землю. Спускаемый аппарат «Союз МС-12» приземлился в 147 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган. На борту пилотируемого корабля находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, представитель Объединённых Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури и астронавт NASA Ник Хейг. Как сообщили в Центре управления полётами, все члены экипажа эвакуированы. Фото вернувшихся покорителей космоса — в фоторепортаже News.ru.
Сергей Мамонтов/POOL/ТАСС Mamontov Sergey
Сергей Мамонтов/РИА Новости
Сергей Мамонтов/POOL/ТАСС Mamontov Sergey
Сергей Мамонтов/POOL/ТАСС Mamontov Sergey
Сергей Мамонтов/POOL/ТАСС Mamontov Sergey
Алексей Овчинин
Сергей Мамонтов/РИА Новости
Хаззаа аль-Мансури
Сергей Мамонтов/POOL/ТАСС Mamontov Sergey
Ник Хейг
Сергей Мамонтов/POOL/ТАСС Mamontov Sergey
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