Экипаж МКС выбросил самый тяжёлый мусор в истории станции

https://static.news.ru/photo/4abffe48-827b-11eb-95aa-96000091f725_660.jpg Фото: International Space Station/twitter.com

Экипаж Международной космической станции (МКС) выбросил ненужную платформу со старыми аккумуляторными батареями. Её вес составил 2,5 тонны. Объект выкинули с борта МКС с помощью манипулятора, передаёт NASA во время прямой трансляции. Её доставил на объект японский грузовой корабль HTV-9 в мае 2020-го. После замены на американском сегменте МКС старые источники энергии установили на специальную площадку для последующего удаления.

Она стала самым тяжёлым мусором, покинувшим МКС. Со временем она сойдёт с орбиты Земли и сгорит в плотных слоях атмосферы планеты. В июле 2007-го бак с аммиаком массой 640 кг отбросил астронавт Клейтон Андерсон (США), стоя на манипуляторе SSRMS. В декабре 2018-го с помощью манипулятора с МКС выбросили отработавшую срок японскую научную аппаратуру массой около полтонны. Сейчас на станции работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

9 марта экипаж слоем герметика закрыл вторую трещину в российском модуле «Звезда». Пробоина вызвала утечку воздуха, следует из переговоров МКС с Землёй. Подмосковный центр управления полётами (ЦУП) попросил Рыжикова проверить с помощью лупы всю площадь герметизации между трубопроводом системы обеспечения теплового режима и корпусом промежуточной камеры «Звезды», чтобы не осталось мест без герметика.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РФ и КНР будут сотрудничать в создании Международной научной лунной станции (МЛНС). Соответствующий меморандум подписали Роскосмос и Китайское национальное космическое агентство (КНКА). МЛНС представляет собой комплекс экспериментально-исследовательских средств, который создаётся на поверхности Луны или на её орбите.