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Российские специалисты запатентовали космический аппарат, который будет улавливать и перерабатывать мусор в космосе. Устройство получило два патента.

Обладатель патентов, сотрудница компании «Российские космические системы» (АО «РКС») Мария Баркова рассказала, что решение проблемы мусора на околоземной орбите требует принятие неотложных мер. По её словам, основной частью мусора являются космические аппараты, отработавшие свой срок, различный эксплуатационный мусор, космические зонды и их обломки.

Космический аппарат будет использовать для ловли мусора титановую сеть диаметром 100 метров. Она сможет притягивать около полутонны металла, измельчая его. С помощью химической реакции Сабатье устройство будет получать метан и воду. Вода необходима для новых циклов реакции: она будет расщепляться на кислород и водород, метан — использоваться в качестве топлива, сообщает «Интерфакс».

Срок жизни аппарата — 10 лет, — рассказала Мария Баркова.

Она планирует получить международный патент, а также подала заявку на промышленный образец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскосмос хочет разместить на Луне систему слежения за космическим мусором. По словам главы корпорации Дмитрия Рогозина, для этого будет привлечено дополнительное финансирование.