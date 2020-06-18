Российский «Прогресс» сверхбыстро долетит до МКС

https://static.news.ru/photo/f9f92f1a-b143-11ea-817d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-15» отправится к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме. Старт запланирован на 23 июля 2020 года в 17:26.



Аппарат выведет в космос ракета-носитель «Союз-2.1а». Запуск состоится на космодроме Байконур. Стыковка с МКС ожидается в тот же день, в 20:47 по московскому времени. Таким образом, «Прогресс МС-15» должен долететь до МКС за 3 часа 21 минуту, говорится на официальном сайте NASA.



Экспедиция станет пятым полётом по сверхбыстрой трёхчасовой (двухвитковой) схемы. В будущем её собираются применять для пилотируемых кораблей «Союз». Они добираются до МКС по быстрой (шестичасовой или четырёхвитковой) схеме.



Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты США Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

17 июня с борта станции запустили военный спутник США Red-Eye-2. Его доставили на МКС в феврале 2020 года грузовым кораблём Cygnus. Аппарат вывели в космос с помощью канадского манипулятора SSRMS через японский модуль Kibo.

Red-Eye-2 будет тестировать технологии управления тепловым режимом, спутниковую связь и работу бортовых компьютеров. Это второй аппарат в серии, первый запустили с МКС в июне 2019-го.

Накануне частная международная компания CommStar Space Communications заявила, что собирается запустить в космос первый коммерческий спутник-ретранслятор. Аппарат призван обеспечить передачу данных между Луной и Землёй. Старт может состояться не позднее 2023 года.

Связь в космосе на больших расстояниях осложняется ослаблением сигнала из-за рассеивания волн в пространстве. Даже в XXI веке «дотянуться» до Луны сложно. Сигналу необходимо преодолеть 384,5 тыс. км. Это требует мощного и дорогого оборудования.