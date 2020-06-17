Первый частный спутник для связи с Луной запустят к 2023 году

https://static.news.ru/photo/941266ea-b09d-11ea-a0be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Частная международная компания CommStar Space Communications собирается запустить в космос первый коммерческий спутник-ретранслятор. Аппарат призван обеспечить передачу данных между Луной и Землёй. Старт может состояться не позднее 2023 года.

Связь в космосе на больших расстояниях осложняется ослаблением сигнала из-за рассеивания волн в пространстве. Даже в XXI веке «дотянуться» до Луны сложно. Сигналу необходимо преодолеть 384,5 тыс. км. Это требует мощного и дорогого оборудования, говорится на официальном сайте предприятия.

Сегодня на орбите Земли действует ряд спутников-ретрансляторов, включая российский «Луч». Однако все подобные объекты принадлежат государственным структурам.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что испытания сверхтяжёлой ракеты и высадка российских космонавтов на Луну произойдут после 2028 года. Он добавил, что полёт к спутнику позволит проработать новые технологии высадки на астероиды и небесные тела. Глава Роскосмоса отметил, что Лун может стать источником полезных ископаемых и материалов.