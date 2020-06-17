Первый частный спутник для связи с Луной запустят к 2023 году

Частная международная компания CommStar Space Communications собирается запустить в космос первый коммерческий спутник-ретранслятор. Аппарат призван обеспечить передачу данных между Луной и Землёй. Старт может состояться не позднее 2023 года.
Связь в космосе на больших расстояниях осложняется ослаблением сигнала из-за рассеивания волн в пространстве. Даже в XXI веке «дотянуться» до Луны сложно. Сигналу необходимо преодолеть 384,5 тыс. км. Это требует мощного и дорогого оборудования,
Сегодня на орбите Земли действует ряд спутников-ретрансляторов, включая российский «Луч». Однако все подобные объекты принадлежат государственным структурам.
Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что испытания сверхтяжёлой ракеты и высадка российских космонавтов на Луну произойдут после 2028 года. Он добавил, что полёт к спутнику позволит проработать новые технологии высадки на астероиды и небесные тела. Глава Роскосмоса отметил, что Лун может стать источником полезных ископаемых и материалов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что России придётся использовать космические корабли от компании SpaceX для доставки космонавтов на МКС. «Союзы» станут экономически невыгодными, потому что США перестанут платить за доставку своих астронавтов. Об этом в интервью Forbes
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