Американцы запустят военный спутник с борта МКС

Американские астронавты 17 июня запустят с борта Международной космической станции (МКС) малый исследовательский спутник Red-Eye-2, предназначенный для экспериментов Минобороны США.
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Red-Eye-2 будет тестировать технологии управления тепловым режимом, спутниковую связь и работу бортовых компьютеров. Это второй аппарат в серии, первый запустили с МКС в июне прошлого года.
После успешного полёта американского корабля Crew Dragon на станции оказались три астронавта NASA: Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
Как писал NEWS.ru, в июне
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