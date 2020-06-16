Американцы запустят военный спутник с борта МКС

https://static.news.ru/photo/d1346e4a-afff-11ea-9987-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Американские астронавты 17 июня запустят с борта Международной космической станции (МКС) малый исследовательский спутник Red-Eye-2, предназначенный для экспериментов Минобороны США.

По информации РИА Новости, 110-килограммовый спутник доставили на станцию в феврале грузовым кораблём Cygnus. Аппарат выведут в космос с помощью канадского манипулятора SSRMS через японский модуль Kibo.

Red-Eye-2 будет тестировать технологии управления тепловым режимом, спутниковую связь и работу бортовых компьютеров. Это второй аппарат в серии, первый запустили с МКС в июне прошлого года.

После успешного полёта американского корабля Crew Dragon на станции оказались три астронавта NASA: Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.