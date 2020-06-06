В NASA заявили о неизбежной зависимости России от кораблей SpaceX

https://static.news.ru/photo/9cf3cf84-a818-11ea-ae72-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/Global Look Press

России придётся использовать космические корабли от компании SpaceX для доставки космонавтов на МКС. «Союзы» станут экономически невыгодными, потому что США перестанут платить за доставку своих астронавтов.

Об этом в интервью Forbes рассказала представитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Стефани Ширхольц. По её словам, в NASA ожидают, что Москва и Вашингтон смогут обмениваться местами в кораблях.

NASA ведёт переговоры с Роскосмосом о том, чтобы в будущих миссиях «Союзов» и коммерческих запусках участвовали как челны экипажа из США, так и русские космонавты, — заявила Ширхольц.

Факт переговоров подтверждают в Роскосмосе. Если стороны договорятся об обмене местами, то Россия потеряет доходы от доставки американцев на МКС.

Осенью 2020 года на МКС отбудут американка Кейт Рубинс и россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Они полетят на «Союзе», и это может быть последний раз, когда США заплатят за место на борту.

30 мая 2020 года американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал к МКС. На борту находились астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли. Стыковка с МКС в обычном режиме произошла в 17:17 мск 31 мая. После этого экипаж МКС открыл люк в шлюзе с пристыкованным Crew Dragon, передавал NEWS.ru. Аппарат разработала компания SpaceX.